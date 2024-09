Lukaku trascina ancora il Napoli: poker azzurro sul campo del Cagliari

Terza vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte che espugna l’Unipol Domus

Prima la rete di Di Lorenzo, poi Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno chiudono una partita tutt’altro che semplice per gli azzurri.

Dopo appena quattro minuti è Politano che prova a rompere il ghiaccio con Politano che calcia su sponda di Lukaku, ma Scuffet blocca senza grandi problemi. Un gol cercato e che il Napoli trova al 18′ col secondo centro stagionale di Giovanni Di Lorenzo, in gol con un destro da fuori deviato in maniera decisiva di Mina dopo un buon lavoro di Lukaku. Il belga va anche vicino al raddoppio al 24′, ma Luperto gli chiude lo spazio. Poi la partita viene interrotta per diversi minuti a causa di scontri verificatisi sugli spalti tra esponenti delle due tifoserie, con tanto di lancio in campo di oggetti vari.

Dopo l’interruzione viene fuori il Cagliari che va vicino al pareggio al 41′ quando – sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Marin – arriva il colpo di testa di Piccoli che trova l’intervento miracolo di Meret. La squadra di Nicola crea qualche altra occasione, soprattutto all’inizio della ripresa quando sempre Meret si esalta sull’incornata di Luperto e poi Luvumbo a porta vuota ma da posizione defilatissima calcia sul fondo.

Cagliari-Napoli 0-4, blitz azzurro in Sardegna

Può recriminare anche Marin che al 56′ colpisce la traversa con una botta da fuori, ma dieci minuti dopo è il Napoli a segnare con Kvaratskhelia, bravo a battere Scuffet dopo un bel suggerimento verticale di Lukaku. Poco dopo il belga mette in ghiaccio il risultato, col più semplice dei gol dopo il velo di Politano. Nel finale c’è spazio anche per il primo gol in azzurro di Buongiorno che batte Scuffet con un imperioso stacco di testa su cross di Neres.

Cagliari-Napoli 0-4, il tabellino

MARCATORI: 18′ Di Lorenzo (N), 66′ Kvaratskhelia (N), 70′ Lukaku (N), 90+4′ Buongiorno (N)

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi (60′ Mutandwa), Deiola (46′ Adopo), Marin (77′ Makoumbou), Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli (77′ Pavoletti). A disposizione: Ciocci, Sherri, Wieteska, Palomino, Obert, Viola, Zortea, Jankto, Felici, Lapadula. Allenatore: Davide Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka (75′ Gilmour), Spinazzola (64′ Olivera); Politano (81′ Neres), Kvaratskhelia (74′ McTominay); Lukaku (74′ Simeone). A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: La Penna (Roma 1). Assistenti: Baccini e Rossi. IV Uomo: Rapuano. Var: Paterna. AVar: Massa

Ammoniti: Lobotka e Lukaku (N), Mina (C),

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 9*, Juventus* e Torino* 8; Inter e Udinese 7; Verona, Atalanta* ed Empoli* 6; Milan* e Genoa* 5; Lazio, Lecce* e Parma 4; Fiorentina*, Roma* e Bologna* 3; Monza, Cagliari* e Como* 2; Venezia* 1.

*una partita in più