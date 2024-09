Cagliari-Napoli, lancio di fumogeni e bombe carta: partita sospesa per qualche minuto

Cagliari-Napoli, alta tensione a cavallo della mezz’ora di gioco: ecco cosa sta succedendo

Cagliari-Napoli sospesa per qualche minuto sul risultato di 0-1 a favore degli Azzurri, capaci di passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Di Lorenzo. Tuttavia, per circa 7-8 minuti il match è stato sospeso a causa del lancio di fumogeni, bombe carte e di oggetti tra il settore ospiti e i tifosi del Cagliari.

Il direttore di gara ha sospeso l’incontro in attesa che la situazione si ripristinasse. Conte, Oriali e Di Lorenzo sono andati sotto al settore ospiti per far placare gli animi, invitando i tifosi alla calma. Il gioco è stato interrotto anche perché cinque fumogeni erano finiti nell’area del Cagliari: da qui l’annuncio dello speaker dello stadio. Dopo qualche istante piuttosto concitato, il gioco è poi ripreso: la situazione, però, resta molto tesa e anche dopo la ripresa del gioco si sono sentiti esplodere diversi petardi.