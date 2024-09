Lautaro, ecco cosa succede: clamoroso Inzaghi

Fresco di rinnovo con l’Inter fino a giugno 2029, Lautaro ancora non ha segnato in questo inizio di stagione

Inzaghi farà turnover stasera all’U-Power contro il Monza, nel match valevole per la quarta giornata di Serie A. Un turnover in vista della supersfida di Champions col Manchester City, ma anche del derby col Milan di domenica prossima. Un turnover comunque ‘ragionato’, cioè non eccessivo perché i tre punti in casa della squadra di Nesta non sono scontati.

Il tecnico nerazzurro vuole approfittare del secondo pareggio consecutivo della Juventus e riandare in testa alla classifica, tenendo al contempo dietro i ‘cugini’ di cinque lunghezze. Le vere rinunce saranno in difesa e a centrocampo. Dietro dovrebbero restar fuori sia Acerbi che Bastoni, a vantaggio di de Vrij e dell’ex Carlos Augusto. Come centrale di destra Pavard è favorito su Bisseck.

In mezzo al campo, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, spazio a Frattesi e Asllani fin qui mai titolari. La mezz’ala reduce da due grandi prestazioni con la Nazionale verrebbe preferito a Barella, mentre l’albanese sarà chiamato a rimpiazzare l’acciaccato Calhanoglu. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibilità dal primo minuto per Zielinski, finora mai impiegato, tuttavia le ultime indiscrezioni da Appiano danno Mkhitaryan nettamente favorito.

L’armeno è l’intoccabile per eccellenza di Inzaghi, il quale a onor del vero fa fatica a rinunciare pure a Thuram e Lautaro Martinez.

Monza-Inter, Inzaghi non rinuncia a Lautaro: titolare con Thuram per chiudere subito la partita prima delle rotazioni

Tornato soltanto giovedì al BPER Training Centre, il capitano ancora a secco di gol era dato tra le riserve. Tra quelli che avrebbero rifiatato in ottica City e stracittadina, ma le sue quotazioni per una maglia da titolare sono in grandissima ascesa. Anzi, al momento è pressoché certo il suo utilizzo dal 1′.

Lautaro e Thuram dall’inizio, con la strategia di Inzaghi che appare chiara: chiudere quanto prima la gara, per poi dare il via alle rotazioni che coinvolgeranno sicuramente l’argentino e il francese.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-INTER

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All.: Nesta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

ARBITRO: Pairetto di Nichelino