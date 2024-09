Juventus, un altro flop ed è bufera: rispunta Allegri

Il pari di Empoli scatena le critiche: “Se la Juve gli offre davvero 8 milioni più bonus, deve firmare di corsa”

“Altrimenti farà la fine di Dybala, Chiesa e Rabiot“. Il secondo pareggio consecutivo della Juventus, un altro scialbo 0-0 ma stavolta in casa dell’Empoli, ha generato malcontento tra i tifosi e scatenato i critici. Nel mirino Thiago Motta ma anche, per non dire soprattutto alcuni big della squadra bianconera. Dai nuovi acquisti, in particolare Douglas Luiz, fino a Dusan Vlahovic.

Vlahovic divide i tifosi, la pazienza di tanti juventini è pressoché finita. Il bomber serbo ha floppato anche al ‘Castellani’, anche se tra i piedi ha avuto solo una vera occasione da gol su assist di Nico Gonzalez. Occasione che ha sprecato con la complicità di un super Vasquez (di proprietà del Milan).

Il classe 2000 fatica comunque ad avere continuità, dopo la buona partenza con la doppietta in casa del Verona alla seconda giornata, il centravanti di Belgrado si è fermato. E, forse non è un caso, la Juve ha smesso di segnare e vincere.

L’ex Fiorentina è tornato al centro delle critiche pure perché è sempre aperta la questione rinnovo, con Giuntoli chiamato a convincerlo a ‘spalmarsi’ l’ingaggio di 10 milioni netti. E che sarà di 12 l’anno prossimo, nel 2025/2026 quando scade l’attuale contratto.

A tal proposito, spicca il commento al veleno del giornalista di fede bianconera Graziano Carugo Campi:

Vlahovic è attaccante da 7 milioni di euro a stagione. Se la Juve gliene offre davvero 8 più bonus (visto il precedente Chiesa, mi permetto di dubitarlo), deve firmare di corsa. Altrimenti farà la fine di Dybala, Chiesa e Rabiot. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) September 15, 2024

Non è stato tenero nei confronti di Vlahovic nemmeno Fabio Ravezzani. Il direttore di ‘Telelombardia’ ha chiamato in causa Allegri, al quale spesso e volentieri è stata data la colpa per il rendimento molto altalenante del numero 9 bianconero.

Credo che il più grande equivoco della Juve resti Vlahovic. Per oltre 2 anni ha avuto l’alibi Allegri. Ora deve dimostrare di essere un fuoriclasse. E non ci riesce. O meglio, resta un ottimo centravanti, ma non è il crack che tutti immaginavano (anche io). Non fa la differenza. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 15, 2024

Se Vlahovic dovesse dire no alla proposta di prolungamento con ‘spalmatura’ dello stipendio, la Juventus cercherebbe di cederlo nel prossimo calciomercato estivo onde evitare di perderlo a zero nel 2026.