Dumfries evita il ko ad Inzaghi, anche l’Inter perde la vetta

Il Monza ferma l’Inter in casa: finisce 1-1 con Dumfries che pareggia il gol di Mota Carvalho

Ritmi lenti e poche occasioni, con le emozioni più grandi che arrivano nel finale. Finisce 1-1 tra Monza e Inter, con i nerazzurri che agguantano il pari soltanto nel finale.

Un primo tempo a reti bianche e giocato estremamente sotto ritmo dalla squadra nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi sono raramente pericolosi e i biancorossi sono bravi nel gestire il pallone senza correre grossi rischi. Lautaro Martinez fa fatica ad essere incisivo e anche in quest’occasione non riesce a trovare la via del gol. L’argentino viene sostituito poco prima del 60′ e resta ancora senza reti in stagione con la maglia dell’Inter.

Al suo posto Inzaghi inserisce Taremi e poi prova la carta tridente con Correa a supporto di Arnautovic e dell’iraniano. I nerazzurri ci provano, soprattutto con qualche tentativo da lontano, ma non c’è precisione. Il cambio modulo porta l’Inter a sbilanciarsi e Dani Mota trova il vantaggio con un super colpo di testa. Il cross di Izzo è perfetto e il portoghese anticipa benissimo Pavard e supera Sommer per il vantaggio biancorosso. Il pari arriva a due minuti dalla fine, con un cross basso dalla sinistra di Carlos Augusto. Il pallone finisce sul secondo palo e Dumfries deposita in rete il gol del pari. Pari che non permette all’Inter di restare in vetta in solitaria, almeno fino a domani con l’Udinese impegnata a Parma. Se i bianconeri dovessero vincere finirebbero soli in testa alla classifica. In caso di mancata vittoria, sarebbe il Napoli di Conte a restare in testa, ma non da solo. In questo caso bisogna considerare anche quello che sarà il risultato del Verona contro la Lazio.

Monza-Inter 1-1

Marcatori: Mota Carvalho (M) 81′, Dumfries (I) 88′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 9, Inter, Juventus e Torino 8; Udinese* 7; Verona*, Atalanta e Empoli 6; Milan e Genoa 5; Lazio*, Lecce e Parma* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari e Como 2; Venezia 1.

*una partita in meno