Cade dal secondo piano, il nazionale è in terapia intensiva

Caduta dal balcone dal secondo piano: trasportato in ospedale, è in terapia intensiva

Una notizia shock per il calcio e non solo. Una caduta dal secondo piano, l’immediata corsa in ospedale dove è ricoverato in terapia intensiva.

Protagonista è il nazionale saudita Fahad Al-Muwallad, 30 anni, esterno d’attacco dell’Al-Shabab e punto fermo della nazionale allenata da Roberto Mancini. Come riferito da ‘Dubaieye1038’, giovedì mattina il nazionale saudita sarebbe caduto dal secondo piano della sua abitazione di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il calciatore ha riportato fratture multiple nella caduta ed è stato trasportato d’urgenza al Rashid Hospital di Dubai dove ha ricevuto le prime cure e dove si trova al momento in terapia intensiva.

Nel frattempo sono in corso le indagini per capire quali sono le cause che hanno portato alla caduta del giocatore. Saranno visionate le telecamere delle strade e perquisita la stanza da cui Al-Muwallad è caduto. Secondo una prima ricostruzione il calciatore si trovava da solo in casa al momento dell’incidente.