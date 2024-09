Terremoto Inter-Milan: “Danno alla città”

Continua ad andare avanti la telenovela relativa al futuro dello stadio San Siro per Milan e Inter. Arriva l’annuncio dell’assessore allo Sport

Milan e Inter si concentrano sulla ripresa del campionato, ma al di fuori del terreno di gioco continua a tenere banco la vicenda legata allo stadio.

Entrambe le società sono in attesa di ulteriori sviluppi in quella che attorno a San Siro è divenuta una vera e propria telenovela mediatica tra colpi, ribattute ed annuncio continui. L’ultimo è arrivato dall’assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva che come riportato da ‘Sportmediaset’ ha ammesso: “Il mio obiettivo come assessore è che Milan e Inter siano orgogliose di giocare nella città di Milano e quindi faremo di tutto per rendere possibile il fatto che restino qui a giocare”.

I vincoli però non mancano così come gli ostacoli da superare: “Ci sono tanti temi in ballo, le leggi italiane, il discorso della sovrintendenza e del vincolo storico che va rispettato. Io però mi auguro solo che ci si renda conto che lo stadio San Siro senza le squadre è più un danno per la città di Milano che qualcosa di positivo”. Per trovare la giusta intesa servirà quindi un passo da parte di tutti.