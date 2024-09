“Su Zalewski ha scelto la società”: annuncio di De Rossi alla vigilia di Genoa-Roma

Dalla situazione di Zalewski a Cristante e Pellegrini. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia di Genoa-Roma

La trattativa last minute fra Roma e Galatasaray si è conclusa con una fumata nera. Zalewski rimane in giallorosso, la società e De Rossi dovranno ora chiarire il suo futuro nel progetto del club.

In conferenza stampa, alla vigilia di Genoa-Roma, Daniele De Rossi è partito proprio da qui: “Zalewski fuori rosa? Scelta presa dal club, ma non è definitiva. È un discorso legato al suo contratto che è in scadenza. La decisione che è stata presa dalla società mi è stata comunicata qualche giorno fa”.

“Tutto è legato al suo contratto, di definitivo nel calcio non c’è nulla e qualora dovessero trovare l’accordo per il rinnovo credo che verrà rimesso dietro. – ha chiarito l’allenatore giallorosso – Ma non so cosa rispondere, perché è un discorso che va al di sopra di me”.

Roma, De Rossi: “Serve rispetto per Paredes, Cristante e Pellegrini”

Poi l’annuncio su Dovbyk, reduce da problemi fisici accusati in Nazionale: “Sta bene ed è pronto per giocare, per noi è importantissimo e abbiamo puntato molto su di lui”.

“Koné l’ho voluto con tutte le mie forze, ma abbiamo vinto tanto anche senza di lui”, ha concluso De Rossi. E sui ‘senatori’ della Roma: “Paredes, Cristante e Pellegrini vengono rispettati meno di quanto dovrebbero in questa città”. Domani la sfida dei giallorossi contro il Genoa.