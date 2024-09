Scambio in Serie A, l’Inter ha il nuovo centrale: sacrificato il talento

L’Inter potrebbe presto rinforzare la sua difesa con uno scambio molto importante in Serie A: i nerazzurri, però, devono sacrificare il talento

La casella del difensore per l’Inter è stata occupata dall’arrivo di Tomas Palacios. L’argentino era proprio l’obiettivo che i nerazzurri volevano centrale, quel braccetto di sinistra giovane e di prospettiva che servirà a dare fiato ad Alessandro Bastoni e che, con il passare del tempo, potrebbe essere decisivo per il presente e il futuro del club, grazie alla sua grande fisicità e alla capacità di portare avanti l’azione.

Non potrà bastare, però, anche per la prossima estate, dato che i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij scadranno a giugno 2025 e per l’olandese l’avventura in nerazzurro potrebbe finire anche prima, se dovesse arrivare l’offerta giusta dall’Arabia Saudita. Per queste ragioni e con largo anticipo, Marotta e Ausilio stanno già cercando un nome di primo piano per occupare proprio quella casella e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Serie A.

Un nome che piace tanto è quello di Jaka Bijol. Il difensore centrale, che ha anche grande esperienza internazionale per ciò che è riuscito a fare in nazionale, è da tempo nel mirino dei nerazzurri, ma la prossima estate Marotta e Ausilio potrebbero già tentare l’affondo decisivo con un’offerta convincente.

L’Inter insiste per Bijol: si può fare con lo scambio

Bijol abbina grande fisicità e la capacità di essere efficace nell’uno contro uno a una buona tecnica di base, che gli permette di blindare spesso la porta dei friulani. In questo stagione è partito alla grande, attirando già le attenzioni di molte big, con l’Inter in prima fila.

Inoltre, Oaktree approva l’operazione, dato che gli americani hanno più volte indicato la necessità di puntare su nomi giovani e di prospettiva, che in futuro potrebbero garantire una corposa plusvalenza. Bijol, quindi, è quasi ideale per quella posizione, anche perché i costi non sono così alti.

I rapporti con l’Udinese sono ottimi e l’affare potrebbe decollare per circa 20 milioni di euro. E poi Ausilio potrebbe inserire una contropartita tecnica che potrebbe fare molto comodo ai friulani: i bianconeri potrebbero scegliere un giovane nerazzurro come Berenbruch e Topalovic. Si tratta di due talenti attualmente in forza alla Primavera dell’Inter considerati tra i migliori talenti in circolazione. I nerazzurri manterrebbero comunque la clausola di riacquisto per non avere troppi rimpianti.