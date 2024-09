Partita sospesa per maltempo, è ufficiale: cosa è successo

La partita è stata sospesa in Italia a causa del maltempo: cosa è successo in campo e come è terminato l’incontro

Dopo la pausa per le nazionali, la quarta giornata di Serie A ha preso il via e sta già emettendo le sue sentenze, tra qualche sorpresa e tante giocate ancora da mettere in mostra. Non c’è solo il massimo campionato italiano, in ogni caso, ma anche le serie minori che restano parecchio seguite e a volte regalano anche delle emozioni sorprendenti.

È il caso del match che si è giocato tra Pontedera e Sestri Levante, partita che si è disputata qualche giorno fa e che è terminata con il risultato di 4-1, ma che ha avuto anche uno stop piuttosto lungo a causa del maltempo. Intanto, già al 15esimo minuto i liguri erano passati in vantaggio grazie al controverso gol di Conti. Poi il violento acquazzone che si è abbattuto nella zona dello stadio ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro per più di 30 minuti. Quando le squadre sono rientrate in campo, tutto è cambiato.

Pontedera-Sestri Levante sospesa per maltempo: alla ripresa il risultato è ribaltato

Il maltempo, quindi, ha giocato un ruolo decisivo per l’esito dell’incontro, anche perché Italeng e Ianesi sono riusciti a ribaltare la partita. Al 25esimo del secondo tempo, Ragatzu è riuscito ad allungare le distanze con la rete del 3-1. Poi, nonostante la reazione degli ospiti, è ancora Ianesi ad andare a segno e fissare il risultato sul 4-1.

Neanche gli ultimi attacchi del Sestri Levante sono riusciti a riaccorciare le distanze, con un poker decisivo per i padroni di casa. Il Pontedera, quindi, tra maltempo e qualche episodio controverso avanza in classifica e ha superato un avversario che comunque è risultato parecchio insidioso.