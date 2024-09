Non si gioca, UFFICIALE: partita rinviata, cosa è successo

Il maltempo condiziona la giornata calcistica con il rinvio di due partite: fissato soltanto un recupero, incertezza sull’altra data

L’estate ormai ha salutato e questo weekend avrà i caratteri dell’autunno inoltrato. Pioggia e calo termico previsto un po’ in tutta Italia con i primi effetti che si fanno già vedere.

Proprio il cambio climatico ha avuto conseguenze anche nel mondo del calcio, per il quale si avvicina un momento critico: quello delle grandi piogge e del rischio rinvio per le partite. Rischio diventato già realtà per uno dei match più attesi della competizione. Parliamo del torneo Juniores arrivato già alle semifinali: venerdì si è disputata la gara di andata con il pareggio 3-3 tra Villa Santina e Arta Terme, mentre l’altro match tra Stella Azzurra I e Tarvisio non si è potuto disputare per impraticabilità del campo. Proprio il rinvio a lunedì 16 settembre, con fischio d’inizio alle ore 20, ha costretto gli organizzatori a rivedere tutto il calendario.

Il maltempo fa rinviare la partita: cambia tutto il calendario

Se Stella Azzurra I-Tarvisio, match originariamente in programma venerdì, si disputerà lunedì sera, non potrà giocarsi la partita tra Stella Azzurra e Ampezzo, valida per il Torneo Giovanissimi ed in programma lo stesso giorno alle ore 19.

Il match è stato quindi rinviato, anche se per il momento non è stata ancora fissata la data del recupero. Novità si avranno nei prossimi giorni quando si giocheranno anche le semifinali di ritorno del Torneo Juniores e si assegnerà il trofeo. Sperando che il meteo non crei ulteriori problemi per le partite.