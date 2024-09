Milan-Venezia, dal gol di Zampano al rosso per Nicolussi Caviglia: intervento del VAR inevitabile

Il Venezia aveva accorciato le distanze con la rete di Zampano che, però, è stata annullata dall’arbitro Di Marco, richiamato al monitor

Tutto facile per il Milan, che dopo grazie ad un primo tempo approcciato a spron battuto, sta regolando la pratica Venezia con un agevole 4-0 ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Prova di forza dei rossoneri che, finalmente trascinati da Leao e Theo Hernandez in versione deluxe, hanno prima sbloccato la gara con l’esterno mancino, dilagando subito dopo.

Scossa dai quattro gol subiti a stretto giro di posta, la compagine di Eusebio Di Francesco ha provato a reagire nella ripresa, con i lagunari che erano anche riusciti a trovare il gol del momentaneo 4-1 griffato da Zampano. La gioia per il gol ‘della bandiera’, però, è durato soltanto qualche secondo. Richiamato dal VAR al minuto 72, Di Marco ha punito con il cartellino giallo l’intervento di Nicolussi Caviglia (già ammonito) ad inizio azione, annullando il gol degli ospiti ed espellendo il centrocampista del Venezia per somma di ammonizione. Una decisione assolutamente ineccepibile, visto l’intervento in ritardo di Nicolussi Caviglia su Loftus Cheek. Il gioco è poi proseguito dopo qualche minuto.