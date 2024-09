Manchester City, gennaio di fuoco: deciso il super colpo dal Milan

Manchester City, gennaio di fuoco se non verrà sanzionato dalla Federcalcio inglese. Già deciso il super colpo dal Milan: i dettagli

C’è grande attesa in Inghilterra e nell’intero panorama calcistico europeo per la sentenza sul Manchester City di Pep Guardiola.

Si aprirà lunedì 16 settembre il processo contro il top club inglese per presunte violazioni del Fair Play Finanziario. I Citizens sono imputati di ben 115 infrazioni risalenti al periodo 2009-2018 e rischiano pesanti sanzioni, tra cui la retrocessione in Championship. La sentenza dovrebbe arrivare all’inizio del 2025.

Dopo un’estate con pochi colpi, però, il Manchester City annuncia un gennaio di fuoco se non verrà sanzionato dalla Federcalcio inglese.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez per il Manchester City: la scelta dei tifosi

Nel sondaggio lanciato sui social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale big della Serie A servirebbe di più a Guardiola.

Dopo un’estate con pochi colpi, il #ManchesterCity annuncia un gennaio di fuoco se non verrà sanzionato dalla Federcalcio inglese. Quale big della #SerieA servirebbe di più a Guardiola❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 14, 2024

Vince Theo Hernandez con il 34,6% dei voti, seguito da Kvaratskhelia al 30,8%. Per il 26,9% dei votanti sarebbe Barella dell’Inter il miglior colpo per Guardiola. Infine, non ‘scalda’ il nome di Bremer in orbita City: il centrale brasiliano della Juventus raccoglie solo il 7,7% delle preferenze.