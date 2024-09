Il Como e Fabregas sognano, il Bologna si salva in rimonta: 2-2

Grandi emozioni nel primo match del weekend di Serie A: Como in doppio vantaggio, il Bologna di Italiano la rimette in piedi nel finale

Al debutto davanti al proprio pubblico, il Como va vicinissimo alla prima vittoria stagionale ma subisce la beffa nel finale. Prestazione di alto profilo degli uomini di Fabregas, che mettono in difficoltà un Bologna ancora lontano dagli standard del passato ma che riesce a rimontare due reti di svantaggio. Italiano trova un po’ di respiro, ma la Champions incombe.

Partenza forsennata dei lariani, che asfissiano il Bologna non facendolo mai ragionare e passano, anche con un po’ di fortuna, con un cross di Cutrone deviato nella propria porta da Casale. Le trame in velocità degli uomini di Fabregas mettono in costanti ambasce i rossoblù, la qualità di Strefezza e Paz si prende la scena in ripartenze rapidissime. Cutrone va vicino al bis, ma Casale si immola e salva tutto. Il Bologna ci mette un po’ per entrare in partita e si accende solo con un paio di percussioni di Orsolini e Odgaard. A fine prima frazione, brivido per i padroni di casa: l’arbitro Piccinini assegna il rigore al Bologna per un mani di Moreno, ma viene corretto dal Var perché il fallo è all’esterno dell’area.

Nel secondo tempo, il canovaccio non cambia. Molto meglio il Como, che raddoppia con merito con un gran contropiede finalizzato da Cutrone con uno splendido destro. Gara poi sospesa per circa sei minuti per problemi di linea tra Piccinini e il Var. Il Bologna è sulle gambe, il Como rischia di tracimare ma non finalizza altre situazioni potenzialmente favorevoli. Con i cambi, Italiano prova a scuotere i suoi e ci riesce. Fabbian si gira bene in area, ma trova la parata di Audero. Pobega colpisce il palo con un sinistro tremendo dal limite, poco dopo un rimpallo libera Castro che riapre la partita. Bologna avanti tutta per cercare il pari, Belotti ha un paio di ottime chances per il tris che non riesce a sfruttare. E arriva all’inizio del recupero fiume la beffa per i lombardi. Ancora Castro lavora un gran pallone al limite, pescando Iling Jr. che la mette a giro sul palo lungo per il 2-2 finale.

COMO-BOLOGNA 2-2 – 5′ aut. Casale (C), 53′ Cutrone (C), 76′ Castro (B), 91′ Iling Jr. (B)

CLASSIFICA SERIE A: Inter, Juventus, Torino e Udinese punti 7; Verona e Napoli 6; Empoli 5; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna* 3; Milan, Monza, Roma, Cagliari e Como* 2; Venezia 1.

*una partita in più