Gabbia si prende il Milan: “In linea con i tifosi. Ecco la verità sul gol”

Le dichiarazioni del calciatore rossonero al termine di Milan-Venezia, che ha visto il Diavolo conquistare la prima vittoria stagionale

Il Milan ritrova il successo e zittisce le polemiche. La squadra rossonera ha battuto il Venezia con un netto 4 a 0, maturato nel corso del primo tempo.

Il Diavolo può esultare per il poker, ma anche per la porta inviolata. Merito di questo risultato è anche di Matteo Gabbia, alla sua prima partita stagionale: “Sono contento del match di questa sera – afferma il centrale in conferenza stampa -. La cosa più importante era vincere, era davvero fondamentale”.

Gabbia aveva trovato pure il gol, ma la Lega Serie A lo ha assegnato a Fofana: “Mi è sembrato di averla toccata – ammette l’italiano -, ma l’importante comunque è che abbiamo vinto. Con Pavlovic mi sono trovato bene, l’intesa con i compagni può sempre crescere”.

Milan-Venezia, Gabbia: “Spero non ci sia necessità di giocare a centrocampo”

Il Milan durante la pausa per le nazionali, ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer. Il centrocampo è dunque già in emergenza, ma difficilmente ci sarà spazio per Gabbia in media: “Spero non ci sia la necessità di giocarci”, risponde sorridendo il difensore.

Chi ha centrocampo sta dando una mano in difesa è invece Fofana: “E’ un giocatore intelligente, ha già imparato molte cose in italiano. A noi ci aiuta molto, ma penso che ci possano dare una mano anche Musah e Loftus-Cheek. Il mister penso sia stato soddisfatto della fase difensiva di oggi, vedremo cosa ci dirà domani. Il gruppo è davvero unito, non è una fase banale. Abbiamo lavorato bene, siamo dei ragazzi bravi, tutti sono uomini per bene e questo è certamente un vantaggio.

Ultima battuta dedicata alla Curva Sud, che ha sostenuto la squadra anche prima dell’inizio della gara: “Eravamo sulla stessa linea dei tifosi. Anche noi non eravamo contenti di quanto fatto in questo inizio di stagione. Loro hanno dato il massimo, sono stati eccezionali e non posso che ringraziarli”