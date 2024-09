Fonseca applaude Leao con stoccata: “Oggi contenti anche i compagni”

Il Milan vince per la prima volta in stagione: le parole del tecnico dei rossoneri Fonseca dopo il 4-0 al Venezia

Vince il Milan e lo fa in maniera non scontata: 4-0 al Venezia per i rossoneri che si avvicinano nel miglior modo possibile al doppio difficile impegno contro Liverpool e Inter.

Nel post gara il tecnico Paulo Fonseca ha commentato così a ‘DAZN’ la partita: “È stato importante avere Pulisic davanti. Abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo, ma dobbiamo lavorare perché c’è tanto da migliorare”.

ATTEGGIAMENTO – “Abbiamo un gruppo con qualità, abbiamo bisogno di avere più energia e intensità, recuperare veloce la palla e questo si fa con l’atteggiamento giusto. Oggi siamo entrati con grande energia e questo fa la differenza. È stato molto importante il lavoro dei quattro giocatori davanti per recuperare la palla più avanti”.

CAPITANO THEO HERNANDEZ – “Nessun segnale. Abbiamo già nelle altre stagioni come capitani Calabria, Theo Hernandez e Leao. Oggi mancava Calabria e c’era Theo, semplice. L’abbraccio Theo-Leao? Sì, è un’immagine bella, quando la squadra ha atteggiamento giusto è sempre importante. Rafa oggi ha fatto molto bene, sono soddisfatto del suo lavoro difensivo, ha imparato tanto. Anche i compagni sono soddisfatti del lavoro difensivo di Leao”.

LIVERPOOL E INTER – “Tatticamente prepareremo ora le partite, ma la cosa importante è mantenere la stessa energia e intensità. Abbiamo molto da migliorare, ma dobbiamo sempre avere questa energia”.