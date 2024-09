DIRETTA Serie A, Milan-Venezia | Segui la cronaca LIVE

Ultimo, e già importante, appuntamento per questo sabato, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, tra Milan e Venezia

Dopo le gare disputate nel pomeriggio, Como-Bologna e Empoli-Juventus, si chiude il sabato della quarta giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Milan e il Venezia.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Paulo Fonseca, già finito sulla graticola e attenzionato in vista di questo e dei prossimi impegni, il derby contro l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi e l’esordio in Champions League contro il Liverpool dell’ex juventino Federico Chiesa, arrivano a questo appuntamento con soli due punti in classifica, conquistati contro Torino all’esordio e Lazio nel turno precedente. In mezzo, la sconfitta patita sul campo del neopromosso Parma di Fabio Pecchia. Gli avversari di giornata, i lagunari di mister Eusebio Di Francesco, non se la passano meglio, visto il solo punto conquistato in tre giornate di campionato disputate, pareggio per 0-0 sul campo della Fiorentina di Raffaele Palladino. Dunque, entrambe le squadre hanno necessità di muovere la classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VENEZIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: