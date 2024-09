DIRETTA Serie A, Como-Bologna 1-0 | Autogol di Casale – LIVE

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, si torna in campo per la quarta giornata del campionato di Serie A: apre la sfida tra Como e Bologna

Riparte il campionato di Serie A, dopo la pausa dedicata alle Nazionali con l’Italia di Luciano Spalletti che ha conquistato due convincenti vittorie in Nations League contro Francia e Israele, entrambe in trasferta. La prima sfida del sabato, valida per la quarta giornata, vede di fronte il Como e il Bologna.

I lariani, guidati in panchina da Cesc Fabregas, sono in fondo alla classifica, insieme al Venezia di Eusebio Di Francesco, a quota 1 punto, conquistato sul campo del Cagliari di Davide Nicola. Nelle altre due partite, sconfitte patite contro la Juventus di Thiago Motta e l’Udinese di Kosta Runjaic. Di contro, i rossoblu di Vincenzo Italiano, che la prossima settimana faranno il loro esordio nella nuova Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, arrivano a questo appuntamento con due punti in classifica, conquistato contro Udinese e Empoli. In mezzo, il rotondo 3-0 rifilato ai felsinei dal rinnovato Napoli di Antonio Conte. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-BOLOGNA

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, A.Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Odgaard. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter, Juventus, Torino e Udinese 7 punti; Verona e Napoli 6; Empoli 5; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta e Lecce 3; Milan, Monza, Roma, Cagliari e Bologna 2; Venezia e Como 1