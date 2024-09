Milan, che bordate contro Cardinale: “Presunzione, fa già ridere così”

Bordate contro Cardinale dopo le ultime dichiarazioni rilasciate sul Milan. “Presunzione, fa già ridere così”, l’attacco frontale

Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni rilasciate da Gerry Cardinale sul suo Milan. Il patron rossonero si è detto fiducioso del nuovo progetto, ribadendo di fatto totale fiducia nei confronti del nuovo staff, da Ibra a Fonseca.

Il numero uno di RedBird è intervenuto all’evento ‘IMG x RedBird summit’, queste le sue parole riportate dal ‘Financial Times’: “Quello che sto cercando di fare è portare nel calcio europeo quello che ho imparato in 30 anni negli Usa. C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo. RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo”. Nessun accenno agli uomini più discussi del momento, da Ibra e Fonseca a Theo Hernandez e Leao.

Milan, Ravezzani tuona: “Cardinale presuntuoso. Fa già ridere così”

Sui social, il direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani ha parlato così: “C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo, dice Cardinale al Financial Time (fa più figo lì). La cosa fa già ridere così visto il suo secondo anno”.

Il noto giornalista conclude: “Aggiunge: Porto in Europa quello che ho imparato in 30 anni in USA. Forse è questo l’errore: presunzione“. Venezia, poi Liverpool e Inter: sono giorni già delicati per il nuovo Milan di Fonseca.