Inter, c’è già il primo colpo del prossimo anno: affare da 35 milioni

L’Inter guarda con interesse al prossimo futuro, il rinnovamento della squadra inizia da un affare da 35 milioni

Da campione d’Italia in carica, l’Inter ci tiene a difendere il proprio rango e dal mercato è uscita rafforzata, avendo trattenuto tutti i big e messo a segno qualche acquisto utile a rinforzare la rosa e allungare le rotazioni. I nerazzurri possono difendere il titolo da favoriti e ambire alla conferma, con in più il pensiero di un percorso europeo importante.

La rosa a disposizione di Simone Inzaghi per questa stagione sarà di livello molto alto. Ma il prossimo anno, delle modifiche sostanziali ci saranno. Più di qualche giocatore arriverà o si avvicinerà a fine ciclo e occorrerà trovare dei rimpiazzi all’altezza.

Uno dei giocatori destinati, per limiti anagrafici, a essere sostituito nel prossimo futuro è Henrikh Mkhitaryan. In questi anni l’armeno ha dato un grande contributo, ma il prossimo anno, quando sarà all’ultima stagione di contratto, servirà trovare già chi dovrà prendere più avanti il suo posto. Per sostituirlo, l’Inter pensa, stando a ‘Interlive.it’, a Jacob Ramsey, talento inglese in ascesa. A 23 anni, ha messo in mostra grandi mezzi, anche se non è ancora esploso del tutto all’Aston Villa. Prezioso jolly di centrocampo, potrebbe essere ceduto dai britannici per 35 milioni di euro, una cifra che l’Inter potrebbe provare ad abbassare con delle contropartite.