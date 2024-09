Haaland a rischio per Manchester City-Inter: l’annuncio di Guardiola

Mercoledì Manchester City-Inter potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti: a rischio la presenza di Erling Haaland

Weekend di campionato alle porte, che precederà una tre giorni molto attesa, quella del debutto del nuovo format della Champions League. Subito big match intriganti, come la sfida tra Manchester City e Inter. Mercoledì sera, i campioni d’Italia si metteranno alla prova con quelli d’Inghilterra. Che potrebbero però dover fare a meno di Erling Haaland.

Il norvegese ha già iniziato a spron battuto in Premier League con 7 reti in 3 giornate. Ma potrebbe non esserci contro il Brentford, né, forse, contro i nerazzurri in Europa. Il giocatore sta vivendo un momento particolare, come spiegato da Pep Guardiola in conferenza stampa. “Haaland e la sua famiglia stanno vivendo un momento difficile – ha dichiarato l’allenatore spagnolo – Vedremo se sarà mentalmente e fisicamente in grado di giocare”. In questi giorni, è venuto infatti a mancare il migliore amico del padre, una persona cui tutta la famiglia Haaland era assai legata.