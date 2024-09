Doppia tegola bianconera, rottura del crociato: arriva subito uno svincolato

Brutta batosta per il club bianconero che fa i conti con il doppio infortunio al ginocchio: lungo stop e immediato ricorso agli svincolati

Non riparte nel migliore dei modi il campionato per la squadra bianconera. La vigilia della ripresa è stata caratterizzata dalla doppia brutta notizia.

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e la necessità di un intervento chirurgico: è lo stesso l’infortunio subito in allenamento da entrambi i portieri del Boavista, club portoghese attualmente tredicesimo in classifica. All’inizio di stagione non positivo, si aggiunge l’emergenza totale in porta con la società che è stata costretta a ricorrere al mercato degli svincolati dopo gli infortuni di Joao Gonçalves e Luis Pires.

Entrambi i portieri si sono infortunati nel corso dello stesso allenamento e dopo gli esami diagnostici hanno ricevuto la medesima mazzata: rottura del legamento crociato anteriore e la necessità di un intervento chirurgico con il conseguente lungo stop.

Boavista, emergenza portieri: torna Cesar

Il Boavista si è ritrovato così dall’oggi al domani a poter fare affidamento soltanto sul giovanissimo Tomé Sousa, portiere di 17 anni. Troppo il carico di responsabilità per le spalle di un estremo difensore non ancora maggiorenne ed allora la dirigenza ha pescato dal bacino degli svincolati.

Nel giro di poche ore è stato trovato l’accordo per tesserare Cesar, 32 anni, portiere brasiliano che era rimasto senza contratto dopo la fine della sua esperienza proprio al Boavista. Con il club bianconero l’estremo difensore ha giocato due stagioni collezionando però appena sei presenze complessive. Ora è stato richiamato visto l’emergenza totale in porta e soltanto lunedì, quando il Boavista è atteso dal match contro l’Estrela Amadora si capirà se toccherà a lui essere titolare o al giovane Sousa. Al tecnico italiano Bacci la difficile scelta.