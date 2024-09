Dall’Inter alla Juve fino al Barcellona, tutti pazzi per Olaleke il ‘Bremer nigeriano’

Olaleke ha lasciato l’Ablaze Football Academy firmando coi croati dell’NK Sesvete. Qualità da campione nei radar di mezza europa

Così piccola, così piena di talento. Parliamo della Croazia, dove nel luglio scorso è approdato Jeremiah Oluwaseyi Olaleke, diciottenne di Lagos (Nigeria) di cui si parla benissimo in prospettiva futura. Olaleke ha lasciato l’Africa, per la precisione l’Ablaze Football Academy cercando fortuna in Europa. Fortuna che spera di trovare proprio in Croazia, all’NK Sesvete al quale si è legato fino a giugno 2026.

Nel giro della Nigeria Under 17, Olaleke è un difensore esplosivo, veloce e forte fisicamente. È alto 188cm, con gli addetti ai lavori che lo paragonano nientemeno che allo juventino Bremer. Segni particolari: è seguito da mezza Europa. Dal Bayern Monaco, al quale è stato vicinissimo prima di passare al Sesvete, a Real Madrid e Barcellona, passando per il Borussia Dortmund.

Sulle sue tracce ci sono pure le big di Serie A, Inter, Milan e Juventus. Il club croato pregusta già l’affarone, la grande plusvalenza. La concorrenza può infatti far lievitare il prezzo, oggi sui 2 milioni bonus esclusi.