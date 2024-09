Dalla Premier fanno sul serio: assegno a tripla cifra per l’Inter

Il diamante pregiato dell’Inter continua a fare gola alle big estere: pronti 100 milioni di euro per strapparlo al club campione d’Italia

Non si spengono i rumors di mercato sull’Inter, malgrado la fine solo lo scorso 30 agosto della finestra estiva del mercato.

Il club campione d’Italia è pronto a blindare Dumfries con il rinnovo di contratto, mentre Ausilio e il presidente Marotta sono vigili sulle opportunità in giro per l’Europa e le nuove occasioni a parametro zero. Tra questi spicca Jonathan David, adocchiato da vicino anche dai rivali della Juventus visto l’accordo in scadenza la prossima estate con il Lille. L’Inter così si prepara alla sostituzione di Arnautovic, con l’austriaco ex Bologna anche lui sotto contratto fino al giugno 2025.

Calciomercato Inter, Lautaro il prescelto del Chelsea: offerta da 100 milioni

Punti fermi in attacco Thuram e capitan Lautaro Martinez, ma attenzione alle possibili offerte ‘indecenti’ che potrebbero arrivare dall’estero per le due stelle di Simone Inzaghi.

Il francese sta continuando a marcare la differenza ed è il capocannoniere attuale della Serie A in questo avvio di campionato, con una clausola da 85 milioni di euro che lo porterebbe lontano da Appiano Gentile se qualcuno avrà la forza economica di versare un assegno così oneroso nelle casse di Okatree. Servirebbe invece un’offerta a tripla cifra per tentare l’Inter su Lautaro Martinez, che nelle scorse settimane ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 con un sostanziale aumento d’ingaggio intorno ai 10 milioni.

Sul ‘Toro’ campione del mondo occhio ai pericoli dalla Premier League e secondo quando riporta la testata ‘Fichajes.net’ – in particolare all’interesse del Chelsea, a caccia di un centravanti di grido dopo la trattativa sfumata per Osimhen. Il club londinese sarebbe disposto ad offrire circa 100 milioni di euro per cercare di strapparlo all’Inter e portarlo a Londra la prossima estate.