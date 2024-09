Brutte notizie per la Juventus: “Fuori dalla Champions”

Con la sosta per le Nazionali mandata in archivio è tempo di ricominciare a pensare alla stagione dei club. Arriva un pronostico importante sulla classifica finale della Serie A

L’Italia di Luciano Spalletti ha inanellato due convincenti successi contro Francia e Israele nel corso dell’ultima sosta. Segnali importanti per un movimento azzurro chiamato a rialzarsi dopo un Europeo altamente deludente.

Archiviata però la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali è nuovamente tempo di portare il focus sulle vicende relative ai massimi campionati europei. La Serie A riprenderà tra una manciata di ore con una classifica che vede Inter, Juventus, Torino e Udinese davanti a tutte con 7 punti conquistati. Servirà continuità da parte di chi comanda, mentre occorrerà iniziare ad inanellare successi in serie a chi insegue.

Dal Milan alla Roma, passando per l‘Atalanta, sono tante le big che hanno deluso in tre giornate, mentre il Napoli dopo una falsa partenza ha provato a rimettersi in carreggiata proprio prima della sosta. Ad ogni modo la squadra da battere resta l’Inter in ottica scudetto, ritenuta la grande favorita spesso e volentieri anche nelle chiacchiere di protagonisti e addetti ai lavori.

L’ultimo pronostico sulla classifica finale della Serie A esclude però la Juventus, che ha iniziato molto bene, dalle posizioni di testa, relegandola addirittura fuori dalla zona Champions.

Juventus fuori dalla Champions: il pronostico di Enock Barwuah

Nell’ultima diretta Twitch andata in onda per ‘Vox to box’ su ‘ControCalcio’ sono intervenuto volti noti al mondo del calcio come Mario Balotelli, il fratello Enock, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan.

A tutti è stato chiesto un pronostico sulla classifica finale della Serie A 2024/25. Singolare soprattutto la risposta di Enock Barwuah che dal canto suo ha piazzato la Juventus solamente quinta, nonostante gli altissimi investimenti fatti sul mercato e la squadra rivoluzionata a partire dalla guida tecnica. Napoli con primato e scudetto e Inter seconda invece per ciò che concerne la lotta al vertice.

Un parere forte quello del fratello di Mario Balotelli che ha quindi escluso la truppa di Motta non solo dalla battaglia per il titolo ma anche dalla zona Champions.