Rinnovo e clausola da 100 milioni: la Juve riflette su Vlahovic

La Juventus sta facendo delle riflessioni sul futuro di Dusan Vlahovic, intanto si avvicina un rinnovo importante: l’intreccio

Non è un mistero che questa sarà un’annata decisiva per Dusan Vlahovic, sia sul terreno da gioco sia sul tavolo delle trattative per il rinnovo di contratto. Il futuro dell’attaccante serbo dipenderà da quello che succederà nei prossimi mesi e le condizioni per fare bene ci sono tutte.

Con l’arrivo di Thiago Motta in panchina il gioco della squadra è diventato decisamente più funzionale per lui, un terreno fertile per segnare gol a grappoli. Il serbo è chiamato a dare risposte importanti e, proprio per quanto scritto sopra, non ci saranno scusanti in caso contrario. Nel frattempo, una partita decisiva si giocherà sul tavolo delle trattative tra l’entourage di Vlahovic e Cristiano Giuntoli. La Juventus vuole razionalizzare il suo ingaggio, divenuto il più alto della rosa oltre che non sostenibile, e in questo senso sarà fondamentale trovare un accordo con una struttura contrattuale differente. Senza un nuovo accordo, immaginare una cessione del serbo in estate diventa sempre più concreto: la situazione.

Juve, per Vlahovic decisivi i prossimi mesi: Gyokeres intanto rinnova

Il futuro di Vlahovic rischia di aprire una voragine in casa Juventus qualora Giuntoli dovesse essere chiamato a sostituirlo. Tra i tanti nomi che orbitano intorno alla Vecchia Signora per l’attacco, c’è anche quello di Viktor Gyokeres: anche quest’anno è partito fortissimo con 7 gol in 4 partite in campionato.

Secondo quanto riportato da Record, lo Sporting CP sarebbe ad un passo dall’accordo per il rinnovo di contratto del bomber e dentro al nuovo contratto ci dovrebbe essere inserita una clausola da 100 milioni di euro. A quelle cifre il suo profilo si allontana sicuramente dalla Juve e esce dalla categoria delle occasioni di mercato. In tutto questo, la priorità dei bianconeri resta Dusan Vlahovic e qualora non dovesse essere trovata una quadra si affronterà il mercato in cerca di un sostituto. E non va dimenticato Jonathan David, che nel 2025 andrà in scadenza di contratto e potrebbe essere un grande rinforzo a parametro zero.