Milan, addio sul gong: lo vogliono in Turchia

Il Milan potrebbe dire addio al suo giocatore nelle ultime ore di calciomercato. La Turchia chiama, ecco cosa manca

Il calciomercato in Turchia non si è ancora chiuso. Soprattutto i club di Istanbul sono stati fin qui protagonisti di una sessione estiva davvero importante.

L’ultimo colpo è sicuramente Victor Osimhen, che un po’ a sorpresa ha deciso di accettare il corteggiamento del Galatasaray. Proprio i giallorossi, dopo il nigeriano, stanno provando ad acquistare ancora in Serie A. Sta andando avanti ormai da giorni, infatti, la trattativa con la Roma per Zalewski, ma non è stato ancora trovato un accordo. Proprio per questo il Galatasaray sta prendendo in considerazioni anche altri calciatori.

Calciomercato Milan, Ballo-Toure può ancora partire

I turchi vogliono acquistare un nuovo terzino sinistro e hanno tempo fino a domani per portare a Istanbul un nuovo esterno basso. Cosi sono tornati di moda i nomi di Mario Rui e Fode Ballo-Toure. Per quanto riguarda il giocatore del Milan, arrivano conferme sull’interessamento, ma serve convincere il calciatore.

L’ex Monaco, che sognava il ritorno in Premier League, ha giĂ rifiutato in passato il trasferimento al Besiktas. Besiktas, che però, non ha ancora perso le speranze di acquistarlo. La Turchia dunque, bussa dalle parti di Casa Milan, dove le porte sono ovviamente spalancate. Ma non basta, va convinto il giocatore. ChissĂ che la prospettiva di stare fuori rosa fino a gennaio non gli faccia cambiare idea. Poche ore e sapremo la veritĂ su Ballo-Toure, ma anche su Divock Origi che vive la sua stessa situazione, da separato in casa. Anche per l’attaccante la Turchia sarebbe una possibilitĂ , ma appare al momento meta poco gradita.