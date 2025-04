Milan-Maignan ai titoli di coda: il sostituto arriva dal Belgio

Arenatasi l’opzione rinnovo, al termine di questa stagione le strade del Milan e di Mike Maignan potrebbero separarsi.

Ovviamente nulla esclude che le parti possano risentirsi per ricucire i rapporti, ma l’impressione è che oramai la strada sia segnata. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero si sarebbe addirittura messo alla ricerca di un portiere con il quale sostituire il suo capitano, individuando in Belgio il profilo ideale sul quale andare a puntare.

Per evitare di restare con le mani vuote il Milan starebbe monitorando anche altri estremi difensori, ma l’impressione è che alla fine possa essere proprio questo il prescelto.

Il Milan sostituisce Maignan dal Belgio

La sensazione è che la storia tra il Milan e Mike Maignan possa concludersi al termine di questa stagione. Dopo aver discusso del rinnovo trovando anche un accordo di massima su cifre e dettagli, il club rossonero sarebbe tornato sui propri passi facendo tramontare ogni discorso perché poco convinto del rendimento del proprio portiere.

Questo avrebbe inevitabilmente insospettito e infastidito l’estremo difensore francese, che di rinnovare con il Milan adesso non ne avrebbe più voglia. Ovviamente nelle prossime settimane le parti potrebbero anche riappacificarsi, ma ad oggi è complicato immaginare che anche nella prossima stagione Maignan vestirà rossonero. A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero cominciati a muovere di conseguenza, mettendo su una lista di papabili sostituti dell’ex Lille. Tra tutti il portiere belga pare abbia convinto più di tutti, non solo per una questione di qualità ma anche e forse soprattutto di prospettiva.

Stando infatti a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto appuntamento con l’editoriale per TMW, in caso di addio di Mike Maignan il Milan potrebbe puntare su Senne Lammens, portiere classe 2002 dell’Anversa che in questa stagione ha collezionato 37 presenze e 8 clean sheets in tutte le competizioni con la maglia dei biancorossi.

7.5MLN per il sostituto di Maignan

Il sostituto di Mike Maignan potrebbe chiamarsi Senne Lammens. Stando a Niccolò Ceccarini, infatti, il Milan avrebbe cominciato a monitorare il portiere belga nel momento in cui l’addio del francese dovesse a sorpresa concretizzarsi. Difronte ad un interesse del genere trattenere il ragazzo sarà impossibile, motivo per il quale l’Anversa avrebbe fissato a 7.5 milioni di euro il prezzo del cartellino di Lammens stando a dati Transfermarkt.

Il classe 2002 non sarebbe però l’unico nome sulla lista di Furlani e dirigenza. Sempre secondo i colleghi di TMW, infatti, il Diavolo monitorerebbe anche le situazioni di Lucas Chevalier del Lille e Bart Verbruggen del Brighton, sul cui ci sarebbe però da segnalare gli interessi anche di squadre economicamente più forti rispetto ai rossoneri come Bayern Monaco e Manchester United.