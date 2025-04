Orsolini fa impazzire Bologna e ferma l’Inter: aggancio Napoli in vetta, rissa nel finale

Sconfitta bruciante per l’Inter a Bologna, gran gol di Orsolini nel finale: lo 0-1 nerazzurro costa l’aggancio del Napoli, tensione negli istanti conclusivi

Gran colpo del Bologna, che piega l’Inter per 1-0. Partita risolta da una prodezza di Orsolini, i nerazzurri cadono e vengono affiancati dal Napoli in testa alla classifica, mentre i rossoblù centrano tre punti preziosi per la loro corsa alla Champions.

L’inizio dell’Inter è promettente per aggressività, nei primissimi minuti due palle gol in rapida successione: Lautaro Martinez chiama Ravaglia alla parata con un destro, sul successivo angolo il colpo di testa di Carlos Augusto finisce di poco largo. Dopo qualche difficoltà, il Bologna riemerge e inizia a far valere la sua qualità e le sue idee. Diverse iniziative di Ndoye creano più di qualche problema alla retroguardia nerazzurra, una accelerazione in particolare fa secco Acerbi e permette a Dallinga di battere in area piccola, con grande salvataggio di Pavard. E’ la migliore palla gol del primo tempo, l’Inter risponde con un’altra opportunità su azione d’angolo, con colpo di testa di Bastoni di poco alto.

Il batti e ribatti prosegue anche nella ripresa, l’Inter prova ad alzare la qualità delle giocate ma senza creare grandissime chances in area avversaria, il Bologna continua a provare col solito Ndoye e con un destro a giro di Dominguez a lato. Il clima si surriscalda dopo la doppia espulsione di Italiano e Farris che si beccano a bordo campo, qualche fischio dell’arbitro Colombo scontenta entrambe le squadre ma soprattutto l’Inter, per le due ammonizioni a Mkhitaryan e Bastoni, che, diffidati, salteranno la Roma.

Intensità ma tanta confusione, in generale, nel secondo tempo, si prende qualche rischio di troppo il Bologna in disimpegno ma non paga dazio. Brivido negli ultimi minuti con un anticipo di Lautaro Martinez a Ravaglia con palla che finisce sul palo, ma con fallo salvato all’attaccante interista. Il Bologna si procura una buona opportunità di testa con Cambiaghi non sfruttandola, negli ultimi istanti ci prova con maggior convinzione e a pochi secondi dalla conclusione trova lo straordinario gol di Orsolini in girata volante che esalta il Dall’Ara e gela la squadra di Inzaghi. Un risultato pesantissimo per la corsa scudetto e per quella Champions. Negli istanti finali, momenti di tensione che vedono protagonista Darmian che si becca con il pubblico mentre gli altri giocatori nerazzurri parlano a lungo con l’arbitro Colombo, protestando per una rimessa laterale battuta dal Bologna diversi metri più avanti poco prima del gol.

BOLOGNA-INTER 1-0 – 94′ Orsolini

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli* 71; Atalanta 61; Bologna* 60; Juventus 59; Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona* 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza* 15.

*Una partita in più

PROSSIME PARTITE: Inter-Milan (Coppa Italia) 23 aprile alle 21 e Bologna-Empoli (Coppa Italia) 24 aprile alle 21