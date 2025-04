Bufera Conte, la scelta per il futuro è già fatta: il verdetto spiazza tutti

Antonio Conte scatena il terremoto con le sue ultime dichiarazioni, futuro in discussione per il tecnico del Napoli: scelta forte in arrivo

In qualche modo, pur senza incantare, soffrendo e sbuffando un po’, il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto. Gli azzurri di Conte non mollano e rilanciano la sfida all’Inter per il titolo, nelle ultime giornate. Anche se il clima che si respira attorno agli azzurri di sicuro non è dei migliori, per effetto delle ultime dichiarazioni dell’allenatore pugliese.

Se prima della partita, l’ex Ct della Nazionale aveva già lanciato un segnale piuttosto evidente parlando di “cose che a Napoli non si possono fare“, dopo il successo in Brianza ha rincarato ulteriormente la dose, affermando “non sono stupido, se vedo che non posso lottare per vincere“. Messaggio evidente indirizzato a De Laurentiis, nonostante aver dichiarato la “grande disponibilità” a rimanere al Napoli, dove dice di trovarsi molto bene.

Inevitabile che ripartissero a tutta le speculazioni di mercato sul futuro del tecnico, con Juventus e Milan, club alla ricerca di un nuovo allenatore, alla finestra. Il tema tiene naturalmente banco e infiamma ulteriormente questo finale di campionato. C’è grande incertezza e curiosità per capire che cosa accadrà. Arriva intanto già un primo verdetto piuttosto a sorpresa.

Niente Juventus né Milan per Conte: per i votanti del sondaggio di CM.IT deve restare al Napoli

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, con il classico sondaggio postato sul proprio profilo ‘X’, quale sarebbe la soluzione migliore per Conte. L’esito più votato è stato la permanenza al Napoli.

Sondaggio, per la verità, equilibratissimo, risolto per una manciata di voti. La permanenza a Napoli è stata votata come opzione preferibile dal 34,5% dei partecipanti al sondaggio. Eventuali trasferimenti a Juventus o Milan, come altre opzioni, hanno ricevuto il 32,7% dei voti. Una conferma, se vogliamo, del fatto che l’intera vicenda di mercato risulterà avvincente e tirata.