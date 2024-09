Juventus, il ritorno di Platini: “Offerto un ruolo importante”

Nel dibattito mediatico sulle bandiere nel calcio arriva un’importante indiscrezione: “A Platini è stato offerto un ruolo alla Juventus”

Francesco Totti ha acceso una miccia notevole: il ruolo delle bandiere all’interno delle società calcistiche. Un tema che ha aperto un dibattito mediatico di grande caratura e che ha portato anche a coinvolgere una figura come Michel Platini.

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Tony Damascelli ha commentato il possibile ruolo di Totti in una società come la Roma e poi ha raccontato un retroscena clamoroso: “È successo nel passato recente che è stato offerto a Platini di tornare nella Juventus con un ruolo importante. E lui ha detto ‘ma io vengo per decidere, non per fare Platini’ e infatti non si è fatto più nulla”. Il ritorno di Le Roi Michel è stato molto più vicino di quanto i tifosi bianconeri potessero immaginare, ma non ci sono state le condizioni idonee per riuscire a rendere realtà questo desiderio. Chi, invece, tornerà presto nella Juventus come dirigente è un’altra bandiera: le ultime.

Damascelli chiude al ritorno di Del Piero alla Juve: “Quel ruolo sarà di Chiellini”

Da anni si parla del possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus, con la tifoseria che è divisa: da una parte quelli che rivorrebbero sempre il numero 10 a Torino e dall’altra quelli che invece preferiscono lasciare lavorare la società con l’assetto attuale.

Anche Tony Damascelli ha commentato la situazione e ha chiuso al ritorno di Del Piero in bianconero: “Aiuterebbe la Juventus? No, lo farà Chiellini. Giorgio è andato a studiare, non solo sui libri perché fare management non è solo studiare. Lui andrà anche in UEFA e non a rappresentare la Juventus, ma ad essere la Juventus”. Insomma, il prossimo grande ex a tornare a Torino sarà Giorgio Chiellini.