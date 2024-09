“Fa già ridere così, via subito”: le nuove parole di Cardinale fanno infuriare i tifosi del Milan

Fanno discutere le nuove dichiarazioni di Gerry Cardinale: ecco le reazioni dei tifosi del Milan e non solo

Sono settimane già delicate per il Milan di Fonseca, che è subito chiamato a dare risposte importanti dopo il difficile inizio di stagione. Alla ripresa, dopo il Venezia, i rossoneri sono attesi dai big match contro Liverpool ed Inter.

Cardinale, però, non fa drammi e conferma la sua ambizione e la totale fiducia nel nuovo progetto del Milan. Durante l’evento “IMG x RedBird summit”, il ‘Financial Times’ ha riportato alcune dichiarazioni del patron rossonero: “Quello che sto cercando di fare è portare ciò che ho imparato in 30 anni in America nel calcio europeo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo“. Nessun accenno, invece, al ‘caso’ Theo Hernandez e Leao o alle situazioni di Fonseca ed Ibrahimovic. I tifosi non ci stanno e sui social mettono nel mirino anche Cardinale.

Milan, tifosi contro Cardinale: “Si levi di mezzo prima possibile”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo, dice Cardinale al Financial Time (fa più figo lì). La cosa fa già ridere così visto il suo secondo anno. Aggiunge: Porto in Europa quello che ho imparato in 30 anni in USA. Forse è questo l’errore: presunzione — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 12, 2024

Cardinale può dire tutte le cose che vuole, importante che si levi di mezzo prima possibile, può anche guadagnarci, ma passi la mano in fretta, non c’è più tempo da perdere — Gojo Satoru (@satoruu_____) September 12, 2024

Uomo di niente @cardinale — Lafael Reao (@LafaelReao) September 12, 2024

cardinale chiacchierone parla sotto l’ ombrellone https://t.co/1LfOqiHL7s — milanista del futuro (@GianniSanzo) September 12, 2024