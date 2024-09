Balotelli ora sbotta: “Tante cag**e in giro. Tante offerte, ma aspetto l’Italia”

Mario Balotelli intervenuto a Controcalcio ha risposto alle voci sul suo conto negli ultimi giorni con frasi chiare

Mario Balotelli dice basta. L’attaccante, svincolato dopo la fine della sua esperienza in Turchia, ha parlato sul canale Twitch di Controcalcio e ha risposto a tutte le indiscrezioni sul suo conto, attaccando anche i giornalisti che “cercano sempre di tirare fuori la mer**”.

Il calciatore, oggi 34enne, ha voluto precisare qual è la sua situazione: “Negli ultimi tempi ci sono state tante cag**e in giro e la verità è quella che ho scritto. Ho avuto tante offerte, ma non in Italia ed io aspetto l’Italia”.

Balotelli ha quindi attaccato i media: “Si cerca sempre il male in me, ma ci sono situazioni peggiori. I giornalisti cercano sempre di tirare fuori la m***. Presto parlerò, presto troverò anche squadra spero”.

Già sui social Balotelli aveva sbottato contro le ultime notizie riportate sul suo conto. In particolare, l’attaccante ha fatto riferimento a presunti rifiuti ricevuti da squadre straniere: “Ho notato che negli ultimi tempi giornali, persone e squadre si inventano anche all’estero di avermi rifiutato. Continuate pure a inventarvi ca***te, presto parlerà e metterò tutto in chiaro”.

Lo ha fatto questa sera Balotelli, ribadendo che ha ricevuto delle offerte da squadre straniere, ma che al momento preferisce aspettare per vedere se si apre una possibilità in Italia.