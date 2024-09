Allegri riparte dalla Champions dopo la Juve: annuncio sul ritorno in panchina

Massimiliano Allegri torna a sedersi in panchina in Champions League, annuncio sul futuro del tecnico livornese

Ormai ci siamo: la stagione calcistica sta per entrare nel vivo. Dopo la pausa nazionali, torna il campionato, con, subito dopo, l’inizio del nuovo format della Champions League, per il quale c’è grande curiosità e attesa. Banco di prova fondamentale per squadre e allenatori. Con alcuni osservatori ‘esterni’ assai interessati, come Massimiliano Allegri.

Il livornese è ancora ai box, per il momento, ma attende la proposta giusta per rimettersi finalmente in gioco, dopo l’addio alla Juventus. Non è detto che non lo si possa rivedere presto all’opera, magari proprio in un club chiamato a disputare la principale competizione europea per club. Uno scenario che Fabio Capello, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, reputa piuttosto plausibile. “Se uno deve cercare un allenatore bravo, pensa a lui – ha spiegato – Allegri ha fatto la storia del calcio italiano”. Dopo che l’ipotesi Benfica è sfumata, occhio ad altre panchine eccellenti che potrebbero liberarsi, dal Milan a qualche club di Premier League.

Inter, Capello ‘avverte’ Inzaghi sul percorso in Champions

Una Champions che vedrà ai nastri di partenza tra le formazioni più ambiziose anche l’Inter, finalista nel 2023 e lo scorso anno uscita di scena agli ottavi, in maniera troppo anticipata. I nerazzurri possono puntare in alto, ma dovranno fare tesoro del passato.

Capello sottolinea come Simone Inzaghi sia chiamato a fare meglio. “L’Inter ha ventidue titolari, sarebbe un’offesa per i giocatori non puntare a entrare almeno nelle prime otto – ha affermato – Inzaghi lo scorso anno doveva stare più attento con il turnover. Quell’esperienza gli sarà servita. Ora dovrà usare le rotazioni più spesso, per avere sempre tutti nelle migliori condizioni”.