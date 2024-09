Salta Champions e derby, infortunio serio per il ‘tassello mancante’ di Inzaghi

Ultime notizie importanti per il ‘tassello mancante’ dell’Inter e di Simone Inzaghi: infortunio e assenza in Champions e nel derby

Manca poco alla ripresa delle ostilità. Weekend con il campionato che riparte dalla quarta giornata, avviando un tour de force di partite che coinvolgerà tutte le big, con tanti appuntamenti importanti in Serie A e in Europa. Ma anche in questo periodo, il mercato non dorme mai.

L’Inter ricomincia dal derby brianzolo contro il Monza, per andare a caccia di altri punti pesanti per mantenersi in vetta e provare a confermare la propria supremazia. Avevamo lasciato i nerazzurri in gran spolvero, dare una lezione di gioco all’Atalanta con un netto 4-0. Ora, gli uomini di Inzaghi sono chiamati a ripartire forte, con le successive sfide con il Manchester City e con il Milan che potrebbero dire molto sulla reale forza dei campioni d’Italia.

Una squadra, quella che ha vinto lo scudetto, rinforzata con innesti funzionali e che pare ancora più completa e di alto livello. Ma con un “tassello mancante” per citare l’espressione usata dal sito spagnolo ‘El Gol Digital’: un ultimo rinforzo che renderebbe davvero imbattibile la mediana e che è sempre nel mirino della società. Parliamo di Pablo Barrios, che da tempo viene accostato all’Inter e che sarebbe un pupillo del tecnico Inzaghi. Il giovane centrocampista dell’Atletico Madrid viene ritenuto un profilo che completerebbe definitivamente la fascia centrale del campo dei nerazzurri, blindandola. La fonte sopra citata conferma l’interesse dei campioni d’Italia, anche se strapparlo ai ‘Colchoneros’ non si annuncia facile.

Intanto, il 21enne sarà costretto, per un infortunio piuttosto serio, a rimanere fuori qualche settimana. Sovraccarico muscolare accusato in nazionale Under 21 spagnola, con almeno tre settimane di stop previste. Dunque, niente debutto in Champions la prossima settimana contro il Lipsia e niente derby con il Real Madrid del 29 settembre.