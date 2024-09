Rientro e colpo alla testa: Nico Gonzalez ‘spaventa’ nuovamente la Juve

Nico Gonzalez è tornato a disposizione del Ct dell’Argentina Scaloni contro la Colombia: nuovo contrattempo per l’attaccante della Juventus

Parentesi delle Nazionali movimentata con la maglia dell’Argentina per Nico Gonzalez, dopo l’infortunio accusato nella prima gara vinta dall’Albiceleste contro il Cile.

Si temeva un problema più grave per il nuovo acquisto della Juventus, facendo scattare l’allarme in casa bianconera dopo la contusione tra caviglia e tallone rimediata nella sfida di Buenos Aires di giovedì scorso. Tutto rientrato però in pochi giorni per l’ex Fiorentina, che dopo qualche allenamento personalizzato era già rientrato in gruppo alla vigilia del successivo match con la Colombia. Nico Gonzalez ha dato le necessarie garanzie al Ct Scaloni, che quindi lo ha schierato da titolare nella trasferta contro i ‘Cafeteros’.

Juventus, Nico Gonzalez protagonista nel bene e nel male con l’Argentina: allarme rientrato per Motta

Gara che ha visto Nico Gonzalez protagonista malgrado il ko a sorpresa della selezione campione del mondo, al secondo scivolone nelle qualificazioni al prossimo Mondiale.

L’attaccante della Juventus ha rimesso in corsa l’Argentina nel secondo tempo, realizzando la rete dell’1-1 con un’azione solitaria conclusa da un preciso rasoterra di sinistro. Prodezza che però non è bastata all’Albiceleste per evitare la sconfitta contro la Colombia, pur restando in vetta al girone sudamericano. Nico Gonzalez non si è fatto mancare niente e ha chiuso la partita con una vistosa fasciatura alla testa, dopo la medicazione dei sanitari argentini dovuta a uno scontro aereo in campo nel finale di partita. Nulla di preoccupante però per Thiago Motta, che ritroverà domani il giocatore alla Continassa in vista della trasferta di Empoli alla ripresa del campionato.

Da capire, dopo le fatiche con la nazionale e il volo intercontinentale, se Nico Gonzalez partirà dal primo minuto al ‘Castellani’ o si accomoderà almeno inizialmente in panchina. La certezza per il tecnico della Juventus sono comunque le condizioni dell’attaccante, prontamente recuperato a livello fisico dopo l’allarme scattato nella prima parte del ritiro con l’Argentina.