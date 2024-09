Ko ed esonero per Fonseca: la decisione è presa

Lente di ingrandimento puntata su Paulo Fonseca. Sabato a San Siro arriva il Venezia: il match non si può sbagliare

Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo. Lo farà, chiaramente, anche il Milan, che non ha ancora conquistato una vittoria. I rossoneri di Paulo Fonseca, hanno solamente due punti e la classifica si è fatta subito complicata.

Contro il Venezia, match in programma sabato a San Siro, alle ore 20.45, non sono ammessi ulteriori passi falsi. Una mancata vittoria complicherebbe ancora di più il cammino del Diavolo. Il tecnico portoghese è già finito nel mirino di tanti tifosi, mai del tutto convinti della sua scelta, ma anche di diversi media.

Oggi dal Milan non prendono in considerazione un esonero, significherebbe smentire troppo presto una propria scelta, fatta poche settimane fa.

Milan, esonero Fonseca: arriva la scelta dei tifosi

E’ evidente, però, che un ko contro il Venezia creerebbe non pochi problemi e porterebbe la dirigenza a riflettere sull’operato di Paulo Fonseca.

Gli utenti, che hanno preso parte al sondaggio proposto dalla redazione sul profilo X di Calciomercato.it, però, non hanno dubbi: loro, infatti, esonererebbero Fonseca qualora arrivare un ko contro gli uomini di Eusebio Di Francesco. Tale opzione è stata votata, infatti, dal 40,4% dei partecipanti.

Secondo il 29,8%, invece, l’addio del tecnico portoghese dovrebbe arrivare qualora ci fossero due sconfitte con il Liverpool e l’Inter. Il 29,7%, invece, darebbe fiducia a Fonseca a prescindere: il 19,1 almeno fino a fine anno; il 10,6 solo fino alla prossima sosta.