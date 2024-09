Juventus, si svuota l’infermeria: solo due indisponibili per Thiago Motta | CM.IT

Due recuperi importanti, oltre a Nico Gonzalez, per Thiago Motta in vista del prossimo impegno in campionato della Juventus in casa dell’Empoli

Sorride Thiago Motta e non solo per il recupero lampo di Nico Gonzalez, in campo ieri sera con la maglia dell’Argentina.

Oltre all’attaccante ex Fiorentina, che ha smaltito in pochi giorni una contusione al piede, l’allenatore della Juventus recupera anche Khephren Thuram e Timothy Weah per la trasferta in campionato di sabato pomeriggio contro l’Empoli al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Sia il centrocampista francese che il nazionale statunitense – ai box per problemi di natura muscolare dalla partita con il Como – sono tornati in gruppo nell’allenamento di questa mattina alla Continassa e saranno quindi convocati per l’anticipo del ‘Castellani’ contro la squadra allenata da D’Aversa.

Juventus, Thiago Motta sorride: recuperati Thuram e Weah

Da valutare nei prossimi allenamenti che precederanno la gara il minutaggio dei due ex giocatori del Lille (al pari di Nico Gonzalez), che difficilmente però partiranno dal primo minuto contro l’Empoli come appreso da Calciomercato.it.

✅ #Juventus – Thiago Motta ritrova #Weah e #Thuram, rientrati in gruppo nell’allenamento di questa mattina e che quindi torneranno a disposizione per la trasferta di Empoli 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/zr9NEc9UF9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 11, 2024

Davanti la difesa perciò Thiago Motta potrebbe optare per la coppia Locatelli-Douglas Luiz, con il nuovo acquisto brasiliano pronto all’esordio da titolare in maglia bianconera. Sulla trequarti si va verso la conferma di Cambiaso e Yildiz, con il trio dietro Vlahovic completato da Koopmeiners. La scorsa settimana il tecnico ex Bologna aveva ritrovato in gruppo anche il baby Adzic. Insieme a Milik (comunque sulla via del recupero) resta quindi ai box il solo Conceicao, che verrà presentato ufficialmente domani alla stampa nella conferenza dell’Allianz Stadium.