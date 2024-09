Inter, dubbi sull’iscrizione al campionato: il verdetto dei PM

Sollevati dubbi sull’iscrizione al campionato da parte dell’Inter: ecco il verdetto dei PM impegnati sul caso

Il consueto carico di polemiche, discussioni, dibattiti attorno al mondo del calcio, a 360 gradi, non si arresta praticamente mai. Con un coinvolgimento sempre maggiore da parte della giustizia ordinaria e sportiva per fare chiarezza su vicende controverse. Dopo quanto accaduto negli ultimi anni alla Juventus, anche l’Inter è finita nell’occhio del ciclone, e non solo per le recenti dichiarazioni di Commisso sulla situazione debitoria dei nerazzurri.

Dubbi su tale situazione, come noto, sono stati avanzati anche dalla ‘Fondazione Jdentità Bianconera‘, un gruppo di tifosi della Juventus che promuove azioni legali a tutela degli interessi del club. In particolare, la fondazione aveva presentato ad aprile un esposto contro l’Inter alla Procura di Milano, sostenendo la presenza di presunte irregolarità nell’iscrizione al campionato da parte dei nerazzurri.

Le indagini si sono concluse però con un nulla di fatto. I PM Roberta Amadeo e Pasquale Addesso, come riportato da ‘Panorama’, hanno chiesto l’archiviazione del fascicolo, rimasto sempre a carico di ignoti. Dalla Procura si fa sapere come ci sarebbe assenza di qualsiasi reato, nessuno stato di insolvenza e nemmeno alcun intralcio alla attività della Covisoc, tutti punti che la Fondazione JB contestava nel proprio esposto. Dunque, si sostengono la infondatezza delle accuse e l’assenza di prove, con il non luogo a procedere ulteriormente nelle indagini.