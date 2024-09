Calhanoglu dall’Inter all’Arabia: c’è l’annuncio in diretta | ESCLUSIVO

Il giornalista ha parlato ai microfoni di Ti Amo Calciomercato.it: dalla cessione del giallorosso ad Hakan Calhanoglu

Non è ancora chiuso il calciomercato in Turchia. In queste ore si sta provando ad ultimare l’affare che potrebbe portare Zalewski dalla Roma al Galatasaray.

Un affare possibile, ma balla ancora qualche milione. Lo conferma anche l’esperto di mercato, Dundar Kesapli, in esclusiva ai microfoni di Ti Amo Calciomercato.it in onda sulla pagina ufficiale Youtube di CMIT: “La Roma ha chiesto 10-11 milioni di euro per il suo cartellino. Il giocatore, non non avendo molte possibilità di giocare in giallorosso, preferisce trasferirsi al Galatasaray, che ormai è il centro del mercato di tutto i mondo dopo l’acquisto di Osimhen. Sinceramente non s quanto Zalewski possa essere utile, ma è un giovane con talento. Il Galatasaray non ha intenzione di spendere troppi soldi ecercherà dunque di abbassare il costo del cartellino, non spendendo oltre 8 milioni. L’ultima parola chiaramente è della Roma. Col calciatore invece non ci sono problemi, ha accettato uno stipendio da 2 milioni. Il problema è dunque il cartellino”.

Inter, Kesapli: “Calhanoglu non si muove”

Si affronta poi il tema Hakan Calhanoglu, che al momento è certamente il miglior giocatore turco. Un addio all’Inter, al momento, è sicuramente da escludere:

“I paesi arabi lo cercano sempre – prosegue Kesapli -. Hanno ottimi rapporti con la Turchia e questo può far crescere il ponte tra le nazioni, ma Hakan non ha assolutamente intenzione di lasciare l’Inter, dove ha trovato il suo equilibrio. Rimarrà a Milano, ma poi nel calcio tutto può succedere. Nessun avrebbe immaginato di vedere Ronaldo in Arabia Saudita, magari più avanti potrà capitare”.

Un ultimo commento è legato alla crescita del calcio turco – “Il campionato turco sta rinascendo, dopo tanti ottimi acquisti. E’ arrivato Mourinho, Immobile, Osimhen… mi auguro che in questa stagione a livello europeo possa andar bene. La nazionale ha fatto bene agli Europei, ora si è aperta una pagina nuova, con grandi investimenti da parte dei club. Il calcio turco è seguitissimo anche da tanti italiani”.