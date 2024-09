Van Dijk in Serie A: nuovo affare a zero

I club di Serie A iniziano a guardare con interesse ai calciatori che vedranno scadere il proprio contratto fra meno di un anno

Il mercato dei parametri zero è sempre più importante per i grandi club di Serie A. Lo abbiamo cosa fatto dalla Roma a margine della chiusura della sessione estiva. Per sistemare il reparto difensivo, i giallorossi hanno messo sono contratto sia Hermoso che Hummels, due grandi colpi, che lo scorso anno sono stati protagonisti, rispettivamente con la maglia dell’Atletico Madrid e del Borussia Dortmund.

C’è, invece, come l‘Inter, che ha anticipato tutti, prendendo Zielinski e Taremi già in inverno. Proprio i nerazzurri così come la Juventus stanno adesso di fare lo stesso per Jonathan David. Il canadese, da febbraio sarà libero di firmare con cui chiunque. La Serie A – in passato è stato seguito anche da Milan e Roma – è chiaramente un’opportunità, ma le big del nostro campionato dovranno vedersela anche con i club di Premier League, che possono mettere sul piatto cifre davvero importanti.

Calciomercato Inter e Juventus: occhi puntati su Van Dijk

Serve, dunque, un progetto convincente per provare a strappare i giocatori alla concorrenza delle squadre inglesi. E’ ciò che Inter e Juventus potrebbero provare a fare anche con Virgil van Dijk.

Il centrale olandese è in scadenza di contratto al pari di Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold. Non è detto che il Liverpool in questi mesi riesca a blindare tutti e tre. L’addio di qualcuno dunque non si può certo escludere.

La lente di ingrandimento è così puntata proprio sul centrale olandese, che lo scorso 8 luglio ha compiuto 33 anni e che potrebbe essere attratto da una nuova esperienza, magari proprio in Italia, per provare a vincere un altro campionato, oltre che la Champions League.

Un po’ come fatto da Hummels, dunque, van Dijk potrebbe sbarcare in Serie A, rendendo ancor più competitivo il nostro campionato. Un’ipotesi questa che non può certo essere scartata, ma al momento è solo una suggestione. E’ chiaramente presto, infatti, per dare per certo l’addio al Liverpool, ma se fra qualche mese non dovesse arrivare la firma sul rinnovo, la Serie A per l’olandese potrebbe davvero non essere così lontana.