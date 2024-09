Totò Schillaci, l’ultimo bollettino fa sperare: “Condizioni in miglioramento”

È stato pubblicato il nuovo bollettino sulle condizioni di Totò Schillaci: per l’ex attaccante condizioni in miglioramento

Fa sperare l’ultimo bollettino diramato dall’ospedale Civico di Palermo dove Totò Schillaci è ricoverato.

L’ex attaccante, l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, è in ospedale da sabato scorso e le sue condizioni sono in miglioramento. Lo riferisce la direzione sanitaria del nosocomio siciliana nel bollettino diramato poco fa: “Le condizioni sono in miglioramento – si legge -. Stanotte si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato la stabilizzazione della frequenza cardiaca”.

Il bollettino parla di terapie farmacologiche che hanno portato ad “un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno”. Quindi conclude: “Totò Schillaci è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo “. L’ex calciatore è in ospedale per le conseguenze di una polmonite che ha complicato le sue condizioni di salute. Schillaci in passato è stato operato due volte per un tumore al colon.