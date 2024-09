Tegola per Inzaghi: crociato ko, stagione già finita

Gravissimo infortunio, rottura del crociato per il giocatore di Inzaghi: la stagione calcistica per lui è già finita qui

Pausa nazionali all’insegna dell’attesa per il ritorno in campo dei club, ma anche della preoccupazione per le condizioni dei giocatori impegnati a vario titolo con le nazionali, o durante gli allenamenti con le loro squadre, perché non avvengano infortuni gravi. Purtroppo, per un calciatore del nostro campionato, si è invece verificato uno stop molto serio: la stagione è finita già adesso.

Problemi per il Pisa di Filippo Inzaghi, che dovrà rinunciare fino al termine dell’annata a Leris. L’esterno si è infortunato accidentalmente durante l’amichevole che sabato il club nerazzurro, militante in Serie B, ha disputato contro la propria formazione Primavera. Venerdì sarà operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stando alle previsioni, il giocatore dovrebbe rimanere fuori per non meno di sei-sette mesi. Dunque, sarà molto difficile rivederlo ancora in campo per questa annata.