Sedia a rotelle e stampelle, la foto di Bennacer fa tremare il Milan

Ismael Bennacer si è infortunato con la Nazionale e le ultime immagini preoccupano i tifosi del Milan: sedia a rotelle e stampelle

La verità si conoscerà probabilmente soltanto mercoledì 11 settembre. È per allora che sono fissati gli accertamenti medici che chiariranno l’entità dell’infortunio di Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino si è fatto male nel corso dell’ultimo allenamento con l’Algeria prima della sfida contro la Liberia, alla quale il rossonero non ha poi partecipato. Un problema al polpaccio che rischia di tenerlo fuori per circa tre mesi. Questa la paura per il Milan visto che si parla di una possibile lesione di terzo grado che significherebbe per Bennacer poter tornare soltanto a dicembre inoltrato.

Un timore avvalorato dalle immagini circolate sui social della partenza del calciatore per la Francia, prima di fare ritorno in Italia. Nella foto pubblicata da ‘SportTeam AR’, Bennacer è in aeroporto su una sedia a rotelle, mentre l’uomo che lo accompagna porta delle stampelle, probabilmente utilizzate dallo stesso calciatore.

Milan, ansia Bennacer: i tempi di recupero

Un’immagine che ovviamente non lascia tranquilli in vista degli esami che il giocatore sosterrà nella giornata di domani, salvo imprevisti.

Se fosse confermata la lesione e i tre mesi di stop, Fonseca dovrà fare di necessità virtù perché, a meno di colpi di scena, appare improbabile un ritorno di fiamma per Rabiot viste le richieste economiche del francese. Così il tecnico portoghese potrebbe affidarsi anche a qualche giovane come Kevin Zeroli o l’ultimo arrivato Silvano Vos, entrambi impegnati con il Milan Futuro.

In particolare l’ex Ajax nella sua prima uscita in rossonero ha dimostrato che la Serie C gli sta stretta e potrebbe presto essere utilizzato in prima squadra. Ma prima c’è da capire l’entità dell’infortunio di Bennacer: domani gli accertamenti, ma la foto che arriva non lascia presagire nulla di buono.