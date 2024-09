Milan, ansia Bennacer: lungo stop, Fonseca corre ai ripari

Il Milan deve fare i conti con l’ennesimo stop di Ismael Bennacer. L’algerino si è fermato in nazionale: Paulo Fonseca corre ai ripari

Non porta bene la pausa per le nazionali al Milan. Paulo Fonseca deve fare i conti con lo stop di Ismael Bennacer.

Il 26enne si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento con la sua Algeria. Un guaio al polpaccio, che gli farà saltare la sfida contro la Liberia e lo farà tornare in anticipo a Milano. L’ex giocatore dell’Empoli, così, si sottoporrà a nuovi esami per accertare le condizioni e per capire quali partite salterà.

Il Milan incrocia le dita, ma il rischio che sia out per diverse partite è concreto. Di sicuro non ci sarà contro il Venezia, ma tre giorni dopo ci sarà già il Liverpool, per il match di Champions League, poi il derby di Milano, contro l’Inter. C’è però una paura, che lo stop possa essere davvero lungo, di circa tre mesi. Saranno gli esami a dirci la verità. Un bel guaio per Fonseca.

Milan, ecco il sostituto di Bennacer

Al momento i centrocampisti a disposizione di Paulo Fonseca sono Youssouf Fofana, Tiijani Reijnders, Yunus Musah (rientrerà solo giovedì) e Ruben Loftus-Cheek. In mediana, dunque, il tecnico portoghese ha davvero gli uomini contati, ma sono già pronte le alternative.

Il Milan, con le partenze di Tommaso Pobega e Yacine Adli, ha deciso di dare fiducia a Kevin Zeroli. L’ex Primavera, oggi protagonista con il Milan Futuro di Daniele Bonera, potrà avere spazio in prima squadra.

Attenzione però alla scalata di Silvano Vos. L’ex Ajax ha impiegato pochi secondi – nella sfida contro il Carpi – per dimostrare a tutti di che pasta è fatto. La Serie C gli sta stretta e Fonseca lo proverà tra i grandi. L’olandese ha davvero tutto per imporsi e il suo momento potrebbe essere già arrivato. Poi in fondo in un angolo continua ad esserci una suggestione, che ad oggi risulta più che complicata se non impossibile: stiamo chiaramente parlando di Adrien Rabiot, che ha detto no alla proposta del Milan. Il francese, però, è ancora senza contratto. Chissà che uno stop più lungo del previsto di Bennacer, non spinga il Diavolo a rivedere la propria offerta.