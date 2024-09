MIlan, UFFICIALE: Fonseca lo perde ancora

E’ arrivata la nota ufficiale che non lascia alcun dubbio: il giocatore si è fermato ancora una volta. Brutte notizie per Paulo Fonseca

Non arrivano per nulla buone notizie per Paulo Fonseca e il Milan. Il tecnico rossonero, che tornerà ad allenare la squadra nella giornata di domani, deve fare i conti con lo stop del calciatore.

A comunicare il problema occorso a Ismael Bennacer è direttamente l’Algeria. Il centrocampista – come si può leggere in una nota della nazionale africana – non prenderà parte alla trasferta in Liberia per un infortunio. Il centrocampista si è sottoposto ai primi esami, che hanno confermato l’infortunio e l’indisponibilità. L’Algeria non specifica il problema occorso a Bennacer, ma c’è di certo che martedì non ci sarà per la partita di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

Aggiornamento Ore 17.30 – Il problema di Ismael Bennacer è al polpaccio. Sarà certamente out contro il Venezia.

Milan, momento no per Bennacer: Fonseca incrocia le dita

E’ un momento da dimenticare, dunque per Ismael Bennacer, che dopo un’estate travagliata, è comunque rimasto al Milan. Entrambe le parti speravano in una separazione, ma l’offerta importante, dall’Arabia Saudita, tanto attesa, non è mai arrivata. Così nelle ultime ore ci hanno provato Atletico Madrid e Marsiglia, ma senza successo. Proprio il club francese può essere un’opportunità anche a gennaio.

Nel frattempo, Bennacer tornerà a disposizione di Paulo Fonseca, che contro la Lazio lo ha lasciato fuori ufficialmente per una gastroenterite. Sarebbe dovuto tornare contro il Venezia, ma ora la sua presenza appare davvero complicata. Ma – lo ripetiamo – si avrà un quadro chiaro sulle condizioni di Ismael Bennacer solamente al suo ritorno in Italia. L’infermeria rischia dunque di riempirsi, anche se il tecnico portoghese da domani dovrebbe tornare a riabbracciare Alvaro Morata e Malick Thiaw. C’è dunque da sorridere in casa rossonera.