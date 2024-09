Offerta irrinunciabile, già tutto deciso: Frattesi lascia l’Inter

Davide Frattesi grande protagonista con la Nazionale, ma riserva nell’Inter: offerta irrinunciabile e addio ai nerazzurri

Un gol con la Francia, uno con Israele. Davide Frattesi si traveste da bomber quando veste l’azzurro Italia. Il centrocampista è uno degli intoccabili di Luciano Spalletti che non ha rinunciato a lui nelle due prime partite di Nations League.

L’ex Sassuolo ha confermato di essere calciatore di talento e con uno spiccato senso del gol, come dimostrano tra l’altro le sette reti realizzate con la Nazionale in appena ventuno presente. Numeri importanti che non sono però confermati con il club dove non ha lo stesso spazio che gli concede Spalletti. A fronte delle due maglie da titolare con l’Italia, per un totale di 152 minuti in campo, Frattesi con l’Inter nelle prime tre giornate di campionato ha giocato appena 53 minuti, entrando sempre nei minuti conclusivi delle partite.

Una situazione che già sul finire della scorsa stagione era stata evidenziata dal suo agente e che potrebbe portare nel prossimo futuro ad una scelta di addio in nerazzurro dove ha la strada chiusa dalla presenza di Barella, Calhanoglu e Mikitharyan, senza dimenticare anche Zielinski. Proprio per questo Calciomercato.it sul suo account Telegram ha postato il seguente sondaggio: “Frattesi in grande spolvero in Nazionale, adesso chiede spazio anche nell’Inter: chi dovrebbe sacrificare il club nerazzurro sul mercato se arrivasse un’offerta irrinunciabile?”

Inter, sacrificio Frattesi con la super offerta

Barella e Calhanoglu non si toccano per i tifosi interisti che puntano sulla cessione proprio di Frattesi per evitare che l’attuale situazione degeneri in un caso.

Così per il 51% di chi ha votato, la scelta giusta in caso di offerta irrinunciabile sarebbe proprio cedere Frattesi, mentre soltanto il 16% ritiene più utile la cessione di Calhanoglu. La via di mezzo è rappresentata da Barella: per il 33% il centrocampista sarda dovrebbe essere ceduto con un’offerta monstre. Resta da vedere se le idee del club coincidono con quelle dei tifosi e se sarà davvero Frattesi il sacrificato in caso di cessione eccellente.