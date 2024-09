Novità per i tifosi: il campionato a meno di 20 euro

Arriva uno sconto che fa felice i tifosi. Ecco cosa sta succedendo: il punto della situazione a pochi giorni dalla ripresa del campionato

Il calcio italiano non sta certo vivendo il suo migliore momento. E’ vero che la Nazionale di Luciano Spalletti è reduce da un successo prestigioso, contro la Francia a Parigi, ma agli ultimi Europei gli azzurri sono stati un autentico disastro.

A livello di club va un po’ meglio, con l’Atalanta che ha conquistato l’Europa League, e solo due estati fa l’Inter si è giocata una finale, persa, con il Manchester City. La sensazione di essere lontani anni luce dai club inglesi però rimane e nell’ultimo periodo il sistema ha fatto poco o nulla per ridurre il gap che si è venuto a creare.

Dazn, novità per i tifosi: arriva lo sconto

I tifosi, chiaramente, non se la passano certamente meglio. Oggi è diventato davvero costoso seguire il calcio sia allo stadio, ma anche in tv. I costi di DAZN sono sempre più in rialzo. Rialzi che non possono non creare malcontento.

C’è dove, però, DAZN decide di andare incontro ai tifosi. Sta succedendo in Francia: la piattaforma di streaming che ha diritti del calcio transalpino, come confermato dalla Lega calcistica francese, è pronta, infatti, ad un grosso sconto. La Ligue 1 passa da 29.99 a 19.99 euro al mese.