Napoli, già scelto il colpo di gennaio per Conte

Il Napoli a gennaio interverrà nuovamente sul mercato: ecco quale sarà il rinforzo per Conte per puntare in alto in campionato

Soltanto nel finale, il calciomercato del Napoli si è acceso all’improvviso. Il presidente azzurro De Laurentiis ha rotto gli indugi, capendo di non poter attendere la cessione di Osimhen per rinforzare la squadra e ha regalato a Conte colpi notevoli, per far sì che i partenopei possano ambire a un campionato di vertice. Ma nonostante gli ottimi innesti, il mercato dei campani non è stato completato.

La ciliegina sulla torta sarebbe stata un esterno di fascia destra. Il Napoli aveva sondato Ebimbe, dell’Eintracht, ma per il classe 2000 i tedeschi hanno fatto muro e non hanno ceduto alle proposte degli azzurri. Il nome dell’esterno francese, però, rimane caldo per i partenopei e secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ a gennaio verrà fatto un nuovo tentativo per acquistarlo. C’è fiducia, da parte della dirigenza napoletana, per ottenere stavolta riscontri positivi e dare a Conte l’ultimo tassello per sognare in grande.