Milan, Fonseca aspetta Morata: le ultime da Milanello | CM.IT

Le ultime notizie relative alle condizioni fisiche di Alvaro Morata. Il punto in vista del derby della ripresa del campionato

Il Milan e Paulo Fonseca non vedono l’ora di riabbracciare Alvaro Morata. L’attaccante, out contro il Parma e la Lazio, nelle ultime due giornate di Serie A, scalpita per tornare ad aiutare la propria squadra.

Il tecnico portoghese, però, dovrà ancora aspettare. Il giocatore, infatti, come appreso da Calciomercato.it, anche stamani ha svolto un allenamento differenziato al pari di Malick Thiaw. Ma da domani si inizierà a fare sul serio: al centro sportivo di Carnago, infatti, torneranno i nazionali europei, in attesa di Pulisic e Musah, che varcheranno i cancelli di Milanello solamente giovedì.

Milan, Morata vuole il derby: il punto della situazione

Si inizierà così a preparare il match di sabato sera contro il Venezia. Morata punta a sedersi in panchina per poi giocare, magari, qualche minuto.

Dall’inizio, invece, spazio a Tammy Abraham, che ha esordito in maniera positiva, dimostrando una buona intesa con Rafa Leao, nella sfida contro la Lazio.

I prossimi allenamenti ci diranno se lo spagnolo riuscirĂ nel suo intento. Ma l’obiettivo principale di Alvaro Morata è chiaramente quello di esserci nel derby: contro l’Inter, vuole giocare e magari deciderlo con un gol. Per farlo però dovrĂ ritrovare la forma migliore e inevitabilmente iniziare a mettere minuti nelle gambe. Anche contro il Liverpool potrebbe così partire dalla panchina per poi dare il cambio ad Abraham. E’ questo i piano dello spagnolo, intenzionato a diventare subito protagonista del suo Milan.